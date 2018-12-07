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ЕР запускает интерактивную платформу «Избиратель-депутат» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / StockSnap /
"Единая Россия" запускает информационную систему "Избиратель-депутат" — единую базу депутатов фракций партии и членов Совета Федерации, являющихся членами "Единой России", которая содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных, сообщил член рабочей группы "Цифровая партия" Вячеслав Сатеев.
Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".
"Сегодня мы открываем платформу "Избиратель-депутат". Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновленном мобильном приложении. Базовая информация о составе фракций собрана через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов", — сообщил Сатеев, выступая на дискуссионной площадке "Открытость" в рамках первого дня XVIII Съезда "Единой России".
Он отметил, что поиск депутатов работает в трех режимах: "Ваш адрес" (при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к введенному адресу), "Ваш регион" (при выборе региона открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону), "Данные депутата" (при указании ФИО депутата открывается страница с информацией по конкретному депутату).
"На личных страницах депутатов можно ознакомиться с краткой биографией депутата с информацией о работе его приемных и материалами по его работе, а также страницами депутата в социальных сетях", — рассказал Сатеев.
Член рабочей группы "Цифровая партия" Майя Шалунова сообщила, что в октябре этого года было проведено социологическое исследование, посвященное теме использования современных цифровых технологий в партийной работе. По ее словам, в нем приняли участие 100 человек: секретари первичных организаций и партактив. Исследование проводилось методом фокус-групп.
"При использовании цифровых инструментов необходимо ориентироваться не только на внутрипартийную аудиторию, но и на тех граждан, которые не являются членами и сторонниками "Единой России", — отметила Шалунова.
Исследование, по ее словам, подтвердило, что существует запрос на организацию электронного взаимодействия избирателей с депутатами от "Единой России" всех уровней власти.
"Это включает в себя возможность получения информации о полномочиях депутатов и контактных данных депутатских приемных, возможность записаться к депутату на личный прием, возможность отправить электронное обращение и здесь же получить на него ответ. Сюда же следует отнести и цифровизацию работы общественных приемных "Единой России", — подчеркнула Шалунова.
Отмечается, что база "Избиратель-депутат" доступна на сайте: ideputat.er.ru
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