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Лавров призвал Японию признать окончание войны 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мирный договор между Россией и Японией зафиксирует признание итогов Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, где присутствовал корреспондент «Ленты.ру».
По словам Лаврова, мирный договор между двумя странами — необходимая основа для обсуждения любых других проблем. «Как объявили президент [Владимир] Путин и премьер-министр [Синдзо] Абэ в Сингапуре, достигнута договоренность придать дополнительный импульс переговорам о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен, прежде чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было», — заявил он.
Лавров подчеркнул, что «заключение мирного договора означает ни много, ни мало признание итогов Второй мировой войны».
«И мы говорим нашим японским партнерам, что это является абсолютно непреложным первым шагом на всем нашем пути, связанном с мирным договором, и мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе нельзя ничто другое обсуждать», — добавил глава российского МИД.
Путин встретился с Абэ 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По результатам встречи российский лидер подтвердил, что японская сторона готова к диалогу о мирном договоре.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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