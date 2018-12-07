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Лавров рассказал, зачем Порошенко ввел военное положение 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Через сутки после этого (инцидента в Черном море — ред.) Порошенко объявляет военное положение, а еще через три дня американцы заявляют, что им необходимо нарастить свое военное присутствие в Черном море. Ну как по заказу. Произошел инцидент, раздули скандал, тут же военное положение, которое будет использовано для того, чтобы укрепить пока абсолютно несерьезные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами и тут же появляются инициативы, которые идут в русле намерения США наращивать свое военное присутствие вблизи наших берегов", — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
Двадцать девятого ноября после инцидента в Черном море, при котором украинские моряки были задержаны за нарушение границ РФ, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.
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