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Newsweek: российские подводные лодки могут внезапно всплыть у берегов США, чтобы «шокировать Америку» 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko
Российский военный аналитик предупредил, что США могут однажды увидеть, как у их берегов всплывает на поверхность российская подводная лодка. Такой сигнал был послан Америке после того, как в среду американский эсминец «МакКэмпбелл» прошел вблизи территориальных вод России, пишет автор Newsweek (США) .
«Мы тоже могли бы внезапно всплыть из-под воды в Мексиканском заливе, повергнув Америку в шок», — сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью российскому агентству ТАСС.
«У нас там есть соответствующие силы и средства подводного атомного флота», — предупредил оборонный эксперт. Коротченко утверждает, что Москва просто не хочет «выпендриваться» таким глупым образом, выбирая вместо этого заниматься «поставленными задачами». Он добавил, что попытки Вашингтона запугать Москву были «бесполезны и бессмысленны.»
ВМС США ссылались на «свободу мореплавания» в оправдание операции, которая проводилась в Японском море. В заявлении ВМС США говорится, что маневр был способом
«бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободу и законное использование моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие страны», — сообщает Эн-би-си ньюс.
Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном остается высокой, и она еще более обострилась на прошлой недели, когда Россия захватила три украинских корабля и 24 украинских моряка в Азовском море. Посол США в ООН Никки Хейли после инцидента потребовала от Кремля
«немедленно прекратить незаконное поведение и уважать навигационные права и свободы всех государств».
Президент США Дональд Трамп тогда отменил запланированный саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сославшись на украинский кризис.
Трамп ранее угрожал выйти и Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года, который был подписан бывшим президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, обвинив Россию в нарушении условий соглашения. НАТО также поддержало Белый дом, упрекнув Росси [в нарушении договора]. Кремль в ответ заявил, что нацелит рактеы на европейских союзников США по НАТО, если США будут размещать ракеты у российских границ.
В четверг американские военные также осуществили «внеплановый полет» над Украиной для очередной демонстрации силы Москве.
«Неспровоцированное нападение России на украинские военно-морские суда в Черном море вблизи Керченского пролива является опасной эскалацией в русле все более провокационной и угрожающей деятельности [России]», — говорится в заявлении Пентагона, поясняющем маневр.
Предупреждение Коротченко о появлении российских подводных лодок у берегов США перекликается с аналогичным обещанием Ирана в конце прошлого года. Командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хоссейн Ханзаде заявил, что 
«нахождение [иранских кораблей] в международных водах между Европой и Америкой должно быть целью ВМС [Ирана]»,
пообещав, что эти задачи будут решены в ближайшее время.
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