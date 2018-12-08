«Единая Россия» создаст комиссию партии по этике

«Единая Россия» в ходе пленарного заседания в рамках XVIII съезда приняла решение о создании комиссии партии по этике.

«Принять разработанные на основе региональных отделений партии этические нормы. Для оценки их соблюдения создать центральный орган партии — комиссию партии по этике», — заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Как ранее сообщалось в СМИ, комиссия будет являться надпартийным органом, принимаемые ею решения будут окончательными. Предполагается, что она будет состоять из 12 человек.

XVIII съезд партии «Единая Россия» проходит 7-8 декабря в МВЦ «Крокус Экспо». Его участниками стали 3,5 тыс. делегатов и гостей.