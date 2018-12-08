Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» создаст комиссию партии по этике 

Агентство «Москва» + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Единая Россия» в ходе пленарного заседания в рамках XVIII съезда приняла решение о создании комиссии партии по этике.
«Принять разработанные на основе региональных отделений партии этические нормы. Для оценки их соблюдения создать центральный орган партии — комиссию партии по этике», — заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Как ранее сообщалось в СМИ, комиссия будет являться надпартийным органом, принимаемые ею решения будут окончательными. Предполагается, что она будет состоять из 12 человек.
XVIII съезд партии «Единая Россия» проходит 7-8 декабря в МВЦ «Крокус Экспо». Его участниками стали 3,5 тыс. делегатов и гостей.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев назвал электронное предварительное голосование перспективным направлением Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России» В.Белоусова Депутат Госдумы предложил дать русским рэперам возможность выступить на «Голубом огоньке»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса207
Путин предупредил о мощной трансформации мира410
Раскрыты секретные документы с украинских судов154
В задержанном украинском моряке опознали мучителя1172
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение105
Видео
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа «Мисс мира — 2018»
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение