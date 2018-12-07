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Песков ответил на вопрос об отмене концертов рэперов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кремле внимательно следят за ситуацией с отменой концертов некоторых музыкальных коллективов в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Следят очень внимательно», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества». Кроме того, запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В Петрозаводске по рекомендации прокуратуры не состоялся концерт рэпера Александра Бузе (GONE.Fludd).
По информации источников, отмена различных концертов в России связана с появлением у ФСБ черного списка музыкантов после расстрела студентов в Керчи и самоподрыва подростка в здании УФСБ по Архангельской области.
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