Косачев оценил предложение Вашингтона по ракете 9М729

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение Госдепа США к России отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В минувший четверг заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что эта ракета имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Томпсон добавила, что Россия должна внести коррективы, которые можно будет проверить.

Косачев отметил, что будь он российским переговорщиком по этому вопросу, то на такое заявление Вашингтона ответил бы встречными требованиями.

Так, американская сторона должна отказаться от «от сомнительных наземных установок европейской ПРО в Румынии и в Польше, позволяющих использовать Першинги морского базирования», учебных мишеней для таких установок, а также от тяжёлых беспилотников.

Сенатор предположил, что на такие предложения американская сторона ответит, что не нарушает договор.

«Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему всё это время безуспешно призывает российская сторона?», — написал Косачев.

5 декабря Президент России Владимир Путин прокомментировал слова Госсекретаря США Майка Помпео о том, что Москве даётся два месяца, чтобы она вернулась к выполнению ДРСМД. Глава государства отметил, что такое заявление несколько запоздало. Он напомнил, что сначала США заявили о своём намерении выйти из договора, а лишь потом начали искать объяснения, почему они должны это сделать.

Самое главное обоснование, продолжил Путин, — это то, что Москва якобы не соблюдает условия документа. При этом президент отметил, что никаких фактов нарушений ДРСМД Россией до сих пор представлено не было.