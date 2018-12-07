Медведев провел переговоры с Ципрасом 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, с которым обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных сферах, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры прошли в закрытом режиме, без участия прессы. Главы правительств двух стран в присутствии делегаций обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях.
Ципрас находится с визитом в России по приглашению российского лидера Владимира Путина, их встреча состоится позже в пятницу.