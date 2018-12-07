Медведев провел переговоры с Ципрасом

Переговоры прошли в закрытом режиме, без участия прессы. Главы правительств двух стран в присутствии делегаций обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях.