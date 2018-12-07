«Единая Россия» ждёт указаний Путина

За недолгую партийную историю это уже XVIII съезд «Единой России» . Для сравнения РСДРП-КПСС потратила на созыв такого числа партийных форумов целый сорок один год. А потому наш златоуст Виктор Черномырдин был не совсем прав, когда говорил, что, мол, какую партию не строим, все КПСС получается.

Понятно, что главным событием съезда станет приезд и выступление на нем президента Владимира Путина , который шесть лет своим присутствием соратников не баловал, и потому его выступлению придается особое значение в плане превращения форума «единороссов» в реальное масштабное событие. А учитывая, что в этом году еще одного послания президента Федеральному собранию не будет, а вопросов накопилось немало, то его программная речь на съезде да еще незадолго до конца непростого для страны года как раз и приобретает характер такого обращения к нации и миру.

Можно сколько угодно гадать о ее предполагаемом содержании, но представляется, что ее международная часть, завязанная на необходимость реагировать на многочисленные вызовы, с которыми в последнее время сталкивается Россия , станет наиболее ударной. Притом, что в ней вряд ли, как в последнем президентском послании, акцент будет делаться на бряцании оружием, ее содержание, скорее всего, будет куда более примиряющим и компромиссным.

Впрочем, речь речью, а явление президента партийному народу должно решить еще одну стратегическую задачу — успокоить «единороссов», среди которых растет напряжение. Напряжение и неуверенность в завтрашнем дне многих партийцев вызваны, во-первых, впервые за многие годы наметившимися неудачами на выборах, падением партийного рейтинга. Во-вторых, разговорами о том, что, мол, после принятия с помощью «ЕР» нескольких крайне непопулярных законов, верховная власть подумывает о замене партийного носителя власти. Недаром кулуарно набирает силу и проводит свои первые конференция таинственная «Сила России».

Вот поэтому приезд и выступление президента призвано не бросить спасательный круг партии, как думают многие, а скорее дать некий заряд оптимизма, подтвердить неизменность поддержки Кремля. А то ведь был замечен рост дезертирства из партии, да еще под благовидными предлогами несогласия с поддержкой той же пенсионной реформы. Как говорится, народ хочет знать свои перспективы. И некие заверения получит.

На укрепление веры в будущее должен сработать и план создания собственной партшколы для подготовки кадров и формирования резерва, сам факт которой может рассматриваться в качестве доказательства формирования структуры на годы вперед.

Новые заповеди

Что касается самого съезда, его бюрократически-организационной части, то помимо ряда кадровых перестановок, наибольший интерес будет представлять попытка руководства структуры научить своих членов показной скромности. Как стало известно, благодаря хорошо инспирированным утечкам, форуму предстоит одобрить некие «заповеди», предписывающие членам партии определенный кодекс поведения с жесткими морально-этическими ограничениями. Видимо, многочисленные в последние месяцы инциденты с циничными откровениями чиновников от партии власти, продемонстрировавшие абсолютное презрение в отношении электората, поставило руководство «ЕР» перед необходимостью жестко ограничить вольготный образ жизни некоторых видных членов.

В определенном смысле это напоминает кампанию, развернутую в конце двадцатых годов руководством ВКП (б), против комчванства. Тогда, кстати, для членов партии был установлен и партмаксимум в зарплатах. Впрочем, на материальные ограничения сейчас вряд ли пойдут. А то ведь и так депутаты жалуются, что их 347 тысяч «чистыми» едва хватает на столичную жизнь.

Но видных членов партийного руководства будут призывать к внешней скромности. В чем данная скромность будет выражаться, можно опять-таки только гадать. Однако уже слышны ссылки на манеру поведения коллег из ведущих европейских партий. Тех самых, что без шоферов сами ездят за рулем своих отечественных автомобилей и даже без мигалок, носят стандартного пошива костюмы и летают эконом-классом.

Впрочем, еще Жан-Жак Руссо учил, что величайшее искусство управления заключается в том, чтобы сделать свою власть незаметной. Не в этом ли будет состоять новый завет «Единой России»?