Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"
Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

Путину вручили неожиданный подарок на балете 

Дни.ру + ещё 5 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский лидер вместе с коллегами из других стран СНГ посетил балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.
Тодт подарил Владимиру Путину гоночный шлем. На презенте нанесена надпись "V. Putin" и российский флаг.
Генеральная ассамблея FIA в северной столице начала работу с 3 декабря. В нашей стране такой форум проходит впервые. Путин и Тодт на встрече обсудили вопросы развития автоспорта в России, передает ТАСС.
Глава государства обратил внимание собеседника на то, что в нашей стране не только проводится "Формула-1", но и построен крупный автомобильный центр под Санкт-Петербургом. Владимир Путин предложил Тодту оценить его.
На это президент FIA ответил, что сделает это 8 декабря вместе с мэром северной столицы. В свою очередь российский лидер выразил надежду, что Жан Тодт будет приезжать к нам в гости почаще.
Отметим, Международная автомобильная федерация объединяет более 230 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 130 стран. Их членами являются более ста миллионов автомобилистов. Широкой общественности FIA известна как управляющий орган по организации автогонок.
Дни.ру: последние новости
В России дали совет готовящим вторжение в Крым американцам Почему Путин отказался спасать тонущего провокатора Порошенко На три слова: Захарова хлестко ответила на провокацию Порошенко
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО ищет способы защититься от РФ43
Украина отказалась «уходить» из Керченского пролива231
США получили «пощечину» в ГА ООН189
Муж прокомментировал «эмиграцию» Вайкуле
В Москве скончался Иисус6
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение