Путину вручили неожиданный подарок на балете

Российский лидер вместе с коллегами из других стран СНГ посетил балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга . Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом

Тодт подарил Владимиру Путину гоночный шлем. На презенте нанесена надпись "V. Putin" и российский флаг.

Генеральная ассамблея FIA в северной столице начала работу с 3 декабря. В нашей стране такой форум проходит впервые. Путин и Тодт на встрече обсудили вопросы развития автоспорта в России, передает ТАСС

Глава государства обратил внимание собеседника на то, что в нашей стране не только проводится "Формула-1", но и построен крупный автомобильный центр под Санкт-Петербургом. Владимир Путин предложил Тодту оценить его.

На это президент FIA ответил, что сделает это 8 декабря вместе с мэром северной столицы. В свою очередь российский лидер выразил надежду, что Жан Тодт будет приезжать к нам в гости почаще.

Отметим, Международная автомобильная федерация объединяет более 230 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 130 стран. Их членами являются более ста миллионов автомобилистов. Широкой общественности FIA известна как управляющий орган по организации автогонок.