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Власти решили, как сотрудничать с волонтерами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Кабмин обозначил общие требования к взаимодействию федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений с добровольческими организациями.
Соответствующее постановление правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» вступает в силу сегодня, 7 декабря.
Орган госвласти, местного самоуправления или подведомственные им учреждения обязаны в течение 10 дней ответить волонтерским объединениям на предложение о взаимодействии. При этом отказ должен быть мотивированным — с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения.
В случае согласия на сотрудничество с добровольцами в течение двух недель заключается соглашение, где, в частности, будут прописаны пути урегулирования возможных разногласий.
На основании принятого постановления и по согласованию с Минэкономразвития федеральные органы исполнительной власти в течение трех месяцев разработают свои положения по взаимодействию с волонтерскими организациями.
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