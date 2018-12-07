Власти решили, как сотрудничать с волонтерами

Кабмин обозначил общие требования к взаимодействию федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений с добровольческими организациями.

Соответствующее постановление правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации , органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» вступает в силу сегодня, 7 декабря.

Орган госвласти, местного самоуправления или подведомственные им учреждения обязаны в течение 10 дней ответить волонтерским объединениям на предложение о взаимодействии. При этом отказ должен быть мотивированным — с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения.

В случае согласия на сотрудничество с добровольцами в течение двух недель заключается соглашение, где, в частности, будут прописаны пути урегулирования возможных разногласий.