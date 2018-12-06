Путин назначил Рогозина на новую должность 

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Пока не известно, повлияет ли новая должность политика на его работу в госкорпорации.
Ранее News.ru писал, что Рогозин избран председателем совета директоров «Фондсервисбанка», обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли в России. Такое решение было принято по итогам заседания совета в новом составе.