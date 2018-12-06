Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эсминец США сбежал от российского флота
Эсминец США сбежал от российского флота

Путин назначил Рогозина на новую должность 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Пока не известно, повлияет ли новая должность политика на его работу в госкорпорации.
Ранее News.ru писал, что Рогозин избран председателем совета директоров «Фондсервисбанка», обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли в России. Такое решение было принято по итогам заседания совета в новом составе.
News.ru: последние новости
США обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Европе Депутаты попросили остановить передачу «Исаакия» РПЦ Захарова посоветовала главе ВМС Украины уйти в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эсминец США сбежал от российского флота54
Украина разрывает дружбу с Россией90
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов346
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией30
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение