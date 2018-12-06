Путин назначил Рогозина на новую должность

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин , следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Пока не известно, повлияет ли новая должность политика на его работу в госкорпорации.