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Россия обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 4 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Россия обеспокоена обстановкой на Балканах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона", — заявил Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
По словам министра, от балканских стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. "Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий", — считает Лавров.
По его мнению, главным очагом нестабильности остается Косово, кроме того, Россия обеспокоена грубейшим вмешательством США и ЕС во внутренние дела Македонии и ущемлением прав боснийских сербов.
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