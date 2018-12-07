Россия обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил Лавров

"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона", — заявил Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

По словам министра, от балканских стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. "Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий", — считает Лавров.

По его мнению, главным очагом нестабильности остается Косово, кроме того, Россия обеспокоена грубейшим вмешательством США и ЕС во внутренние дела Македонии и ущемлением прав боснийских сербов.