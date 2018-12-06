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Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

Лавров назвал цель провокации в Керченском проливе 

RT на русском + ещё 6 6 декабря 2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга назвал цели провокации украинской стороны в Керченском проливе.
«Через сутки после этого (инцидента в Чёрном море. — RT) Порошенко объявляет военное положение, а ещё через три дня американцы заявляют, что им необходимо нарастить своё военное присутствие в Чёрном море. Ну как по заказу», — сказал министр.
По его словам, после данного инцидента «раздули скандал, тут же военное положение, которое будет использовано для того, чтобы укрепить пока абсолютно несерьёзные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами».
Лавров добавил, что сразу же также появились инициативы, «которые идут в русле намерения США наращивать своё военное присутствие» вблизи российских берегов.
«Если следовать логике, кому это выгодно, то делайте выводы сами», — сказал российский министр.
Ранее Порошенко рассказал, что может помешать проведению президентских выборов в стране 31 марта 2019 года. По его словам, голосование состоится в том случае, если этому не помешает «страна-агрессор».
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского лидера.
В начале декабря CNN со ссылкой на данные американских чиновников сообщал, что Соединённые Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.
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