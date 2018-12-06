Медведев рассказал о последних прочитанных книгах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам рассказал, какие книги прочитал за последнее время.

«Я стараюсь читать. И некоторые научные работы по экономике и праву, и художественные книги. Могу сказать, что в последнее время обратил внимание на несколько наших новых авторов, для меня во всяком случае. Гузель Яхина написала несколько книжек, последняя на меня произвела сильное впечатление. Это написано хорошим литературным языком, это действительно литература. Не скрою, я и Пелевина последнего просматривал. Тоже достаточно любопытная литература, но наверное, не для всех», — сказал Медведев.

По его словам, относительно недавно он прочитал книгу китайского автора, лауреата Нобелевской премии Мо Яня «Страна вина». Глава правительства отметил, что это философская книга, весьма интересная, чтобы ознакомиться с китайскими традициями.

«Премьер-министр России больше всего читает деловые бумаги», — пошутил Медведев.

Ранее Медведев рассказал, что в 2016 году прочёл лишь одну книгу в бумажном виде, а все остальные — в электронном.