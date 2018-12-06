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Депутат рассказал об отсутствии в Госдуме случайных людей 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Александр Пятикоп / Facebook
В интервью «Говорит Москва» член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп сообщил, что депутат должен быть носителем «синтетических знаний».
По его мнению, в Госдуму попадают лишь те люди, которые добились успехов в своей профессии и освоили комплексные знания.
«Здесь все равные. Люди, которые состоялись во многих областях, которым избиратели доверили право представлять свои интересы. Я не знаю случайных людей. Хорошо подготовленный депутат — он носитель синтетических знаний и умений из разных областей. Я учился в восьми вузах, пяти закончил. Для меня нет секретов в местном управлении, социальной сфере, системе градоустройства и землепользования».
Пятикоп также рассказал о том, как использовал армейский опыт во время работы в Госдуме.
«Я начинал служить в дедовщине. Если ты поставил себя так, чтобы тебя уважали, то будут уважать, если есть внутренний стержень, который не позволит тебе сломаться. Если тебя уважают ребята, так они уважительно относятся. Если какого-то депутата меньше уважают, то соответственно будут относиться. Как ты себя поведешь в коллективе. Будь честен. Сказпл — сделал. Будь открыт».
Ранее Александр Пятикоп в своём Facebook рассказал о «депутатском наряде» по расставлению бутылок с водой и стаканчиков на столах депутатов. В комментарии «Говорит Москва» депутат объяснил этот жест проявлением заботы к коллегам.
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