Депутат рассказал об отсутствии в Госдуме случайных людей

В интервью «Говорит Москва » член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп сообщил, что депутат должен быть носителем «синтетических знаний».

По его мнению, в Госдуму попадают лишь те люди, которые добились успехов в своей профессии и освоили комплексные знания.

«Здесь все равные. Люди, которые состоялись во многих областях, которым избиратели доверили право представлять свои интересы. Я не знаю случайных людей. Хорошо подготовленный депутат — он носитель синтетических знаний и умений из разных областей. Я учился в восьми вузах, пяти закончил. Для меня нет секретов в местном управлении, социальной сфере, системе градоустройства и землепользования».

Пятикоп также рассказал о том, как использовал армейский опыт во время работы в Госдуме.

«Я начинал служить в дедовщине. Если ты поставил себя так, чтобы тебя уважали, то будут уважать, если есть внутренний стержень, который не позволит тебе сломаться. Если тебя уважают ребята, так они уважительно относятся. Если какого-то депутата меньше уважают, то соответственно будут относиться. Как ты себя поведешь в коллективе. Будь честен. Сказпл — сделал. Будь открыт».

Ранее Александр Пятикоп в своём Facebook рассказал о «депутатском наряде» по расставлению бутылок с водой и стаканчиков на столах депутатов. В комментарии «Говорит Москва» депутат объяснил этот жест проявлением заботы к коллегам.