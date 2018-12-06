Какие плюсы получит Россия от разрыва ДРСМД

Предъявив ультиматум России США тем самым продолжают курс на выход из двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного Михаилом Горбачёвым Рональдом Рейганом в годы холодной войны. Москва и Вашингтон имеют друг к другу ряд, по всей видимости, небеспочвенных претензий. Однако реальная причина желания администрации Трампа денонсировать ДРСМД — усиливающийся ракетный потенциал Китая . В Москве также есть сторонники выхода из Договора, что позволило бы оптимизировать военное строительство, однако политические издержки в разы перевешивают возможную выгоду.

США приостановят соблюдение ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернётся к его соблюдению, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО . Он отметил, что нарушения Договора «нельзя рассматривать в отрыве от более широкой картины российского беззакония на мировом уровне».

«Список печально известных действий России длинен: Грузия, Украина, Сирия, вмешательство в выборы, Скрипаль, а теперь и Керченский пролив», — добавил он.

Одновременно министры иностранных дел Североатлантического альянса приняли заявление, в котором выразили полную поддержку действиям США и возложили на Россию всю ответственность за будущее ДРСМД. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 5 декабря отметила, что страны Евросоюза хотят, чтобы ДРСМД был сохранён и полностью реализован.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя заявление главы американского внешнеполитического ведомства, подчеркнула, что «Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно». Президент РФ Владимир Путин отметил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД, при этом добавил: «Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили».

«Теперь, видимо, наши американские партнёры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — заключил российский лидер.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе подчеркнул, что страны, которые после разрыва ДРСМД разместят американские ракетные комплексы на своей территории, станут новыми целями для потенциального российского удара. По его словам, у Вашингтона есть возможность в кратчайшие сроки увеличить число ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц из-за того, что в последние два года США «в одностороннем порядке» переоборудовали пусковые установки на подлодках типа «Огайо» и бомбардировщиках B-52H. Глава Генштаба выразил надежду, что США возобновят диалог с Россией о продлении действия договора СНВ-3, который был ратифицирован в 2011 году и рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет.

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Заявление Герасимова — новое обвинение в сторону США. Ранее российская сторона указывала на то, что американцы без согласования ввели и применяют термин «ракета промежуточной дальности», на основе ступеней баллистических ракет Minuteman и Trident изготовили ракеты-мишени HERA, LRALT и MRT, которые задействуют при испытательных пусках противоракет, приняли на вооружение стратегические беспилотные ударные аппараты, которые вроде как нарушают «букву» ДРСМД, и разместили на территории Польши и Румынии объекты ПРО с возможностью загрузки в пусковые ячейки крылатых ракет «поверхность-поверхность». Американцы, в свою очередь, считают претензии к беспилотникам необоснованными, поскольку они управляются удалённо и не имеют пусковых установок, и обвиняют российскую сторону в разработке комплекса РС-26 «Рубеж», крылатой ракеты Р-500 для системы «Искандер» и ракеты 9М729, считающейся сухопутной версией морского комплекса «Калибр».

В начале декабря Трамп заявил, что намерен обсудить прекращение «масштабной и неконтролируемой» гонки вооружений вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином . В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве отнесутся к такому шагу с одобрением. В ходе визита в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете «Коммерсант» заявил, что от трети до половины от общего числа баллистических ракет Китая не соответствуют ДРСМД. Однако официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан неоднократно отмечал, что Китай выступает против того, чтобы ДРСМД стал многосторонним. Логика Пекина ясна — трёхсторонний формат Договора невозможен, поскольку в таком случае НОАК пришлось бы резко снизить возможности ракетно-ядерного потенциала для сдерживания региональных игроков.

Павел Золотарёв, бывший руководитель Информационно-аналитического центра Минобороны России, заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке:

Среди американских военных специалистов нет единого мнения по поводу китайской угрозы — есть и те, кто считает, что развёртывание ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе лишней мерой, что достаточно возможностей авиационной группировки. На мой взгляд, главное в этой истории то, что помощник по нацбезопасности Джон Болтон, к мнению которого Трамп прислушивается, — противник любых договоров Америки с Россией по ряду причин. В первую очередь потому, что мощь США позволяет им иметь всего столько, сколько они захотят, а Россия — столько, сколько сможет, при том, что в перспективе наши возможности будут снижаться из-за экономии на науке, социалке и т.д.

Для Трампа контроль над вооружениями — не приоритет. Тем более если говорить об СНВ-3, то для него это договор, который принял Обама, а всё что сделал Обама, по его мнению, надо выбросить в корзину. В общем, в намерении выйти из Договора есть как объективные, так и субъективные факторы, при этом вряд ли возможно и продление СНВ-3.

Можно по-разному подходить к российско-американским отношениям, но главный раздражающий фактор — это то, что Америка взяла курс на сокращения влияния России на постсоветском пространстве. Других серьёзных разногласий у нас нет, а вероятность того, что мы всерьёз будем грозить друг другу ядерным оружием, на самом деле нулевая. Казалось бы, к чему тогда все эти соглашения? Но раз мы ответственны за выполнение договора о нераспространении ядерного оружия, то обязаны также договариваться о совместных шагах по пути дальнейшего сокращения, совершенствовать систему контроля выполнения обязательств без привязки к двусторонним отношениям.

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН:

Публикации и заявления американских военных руководителей, например, командующего Объединённым командованием ВС США в зоне Тихого океана Гарри Харриса, давно свидетельствовали о том, что американцы расценивали ДРСМД как договор, который ставит их в неравное положение с Китаем. Те российские нарушения, о которых говорят в США, даже если принять их за правду, являются ничтожными и соответствуют тем нарушениям, которые совершили сами США, например, разместив универсальные пусковые установки вертикального пуска Мk 41 на земле. Им нужно раздувать тему российских нарушений, чтобы ограничить негативную реакцию со стороны ЕС — европейцы всегда нервно относились к судьбе ДРСМД, и США крайне важно возложить всю ответственность на Россию. Считаю, что Москве следовало бы более активно разъяснять свою позицию, потому что мы долго воздерживалась от публичного обсуждения темы ракет 9М729 и, наверное, недостаточно активно доводили информацию до США.

Что касается развёртывания ракет, то в США считают, что имеющиеся у них объекты в западной части Тихого океана уязвимы для китайского удара. Следует учитывать, что им понадобится несколько лет для проведения соответствующих НИОКР с баллистическим ракетами средней дальности. От Гуама и Марианских островов немногим больше 3 тыс. км до крупных центров на востоке КНР, а если будут созданы новые ракеты с радиусом более 4 тыс. км, то, наверное, они могут быть развёрнуты и в Северной Австралии. Но предполагаю, что стоит ожидать новое измерение региональной политики: с одной стороны, США начнут склонять страны региона к размещению ракет, с другой — Китай постарается этого не допустить. Так или иначе, это будет дестабилизирующим фактором.

Если у нас не будет нового соглашения с американцами, скорее всего, события не ограничатся Азией, что имеет негативные и позитивные последствия. Сейчас российская система стратегического неядерного сдерживания основана на крылатых ракетах морского и воздушного базирования. Мы строим довольно дорогие малые ракетные корабли для размещения крылатых ракет и имеем программу производства новых стратегических ядерных бомбардировщиков. Логично будет отказаться от этих огромных расходов и производить в больших количествах дешёвые мобильные наземные комплексы — они эффективны и проще в эксплуатации, и тем самым мы сможем получить новые ударные возможности, например, в Европе.