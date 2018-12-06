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Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».
В публикации политик также отметил вклад экс-президента США Джорджа Буша — старшего в прекращение холодной войны и сокращение наступательных вооружений.
При этом Горбачёв вспомнил разговор с бывшим американским лидером вскоре после своего ухода с поста президента СССР.
«Мы провели обзор результатов нашего сотрудничества. Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического», — отметил он.
По словам политика, стороны «заложили основу партнёрства» между СССР и США.
«Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — добавил он.
Ранее Горбачёв выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего.
Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет. Он занимал пост президента США в 1989—1993 годах.
RT на русском: последние новости
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