Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».

В публикации политик также отметил вклад экс-президента США Джорджа Буша — старшего в прекращение холодной войны и сокращение наступательных вооружений.

При этом Горбачёв вспомнил разговор с бывшим американским лидером вскоре после своего ухода с поста президента СССР.

«Мы провели обзор результатов нашего сотрудничества. Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического», — отметил он.

По словам политика, стороны «заложили основу партнёрства» между СССР и США.

«Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — добавил он.

Ранее Горбачёв выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего.

Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет. Он занимал пост президента США в 1989—1993 годах.