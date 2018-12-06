Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии

По словам политика, во время встречи лидеров России и Японии, состоявшейся 1 декабря в Буэнос-Айресе , где проходил саммит лидеров G20, Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в японской столице с 25 августа по 1 сентября следующего года, передает ТАСС

Хагиуда не уточнил, принял ли российский лидер приглашение, однако, по словам японского парламентария, Абэ полон решимости добиться значительного прогресса в решении вопроса мирного договора с Россией, сообщает The Sankei.

По словам премьер-министра Японии, он также рассчитывает, что Путин совершит визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20. Сам Абэ, как ожидается, посетит Москву в конце января.

Кроме того, по сведениям издания The Nikkei, министерство иностранных дел Японии приступило к проработке визита главы ведомства Таро Коно в Россию и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым . Ожидается, что визит главы МИД Японии в Россию состоится до конца этого года.

По версии издания, основной темой для переговоров Лаврова и Коно станет обсуждение мирного договора между странами, организация совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, а также подготовка к визиту японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву в начале следующего года. Издание отмечает, что Коно должен будет отправиться в эту поездку вместе с главой правительства Японии.

В минувшее воскресенье лидеры России и Японии решили назначить спецпредставителей по вопросу мирного договора.

Напомним также, в прошлом году Абэ признался, что за время переговоров с Путиным почувствовал в нем очень сильного дзюдоиста.