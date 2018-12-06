Москалькова усомнилась в скором обмене капитана «Норда»

Она подчеркнула, что "никогда" не вела переговоров по обмену капитанов, так как этот вопрос не находится в ее компетенции.

"Но мы делаем все, чтобы Владимир Горбенко вернулся домой и гражданин Украины — капитан украинского судна, который находится под подпиской о невыезде на территории Симферополя, — тоже мог попасть домой", — добавила Москалькова.

Она напомнила, что в отношении обоих в данный момент ведутся уголовно-процессуальные действия.