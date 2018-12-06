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Москалькова усомнилась в скором обмене капитана «Норда» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен арестованного на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого невозможен до тех пор, пока идут уголовные процессы. Слова омбудсмена передает РИА "Новости".
Она подчеркнула, что "никогда" не вела переговоров по обмену капитанов, так как этот вопрос не находится в ее компетенции.
"Но мы делаем все, чтобы Владимир Горбенко вернулся домой и гражданин Украины — капитан украинского судна, который находится под подпиской о невыезде на территории Симферополя, — тоже мог попасть домой", — добавила Москалькова.
Она напомнила, что в отношении обоих в данный момент ведутся уголовно-процессуальные действия.
Ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявила, что переговоры об обмене Горбенко на Новицкого "уже идут".
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