Захарова: заявления пресс-секретаря и.о. премьера Армении вызывают беспокойство

Ранее Егоян опроверг слова помощника президента РФ Ушакова о том, что саммит ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге отложен по просьбе армянской стороны, заявив, что "Армения не предлагала отложить саммит организации".

"Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию", — заявила Захарова.

В среду Ушаков отметил, что "с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]".