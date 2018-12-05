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Захарова: заявления пресс-секретаря и.о. премьера Армении вызывают беспокойство 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егояна вызывающими беспокойство как по форме, так и по содержанию. Об этом она заявила в среду местному новостному порталу Tert.am.
Ранее Егоян опроверг слова помощника президента РФ Ушакова о том, что саммит ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге отложен по просьбе армянской стороны, заявив, что "Армения не предлагала отложить саммит организации".
"Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию", — заявила Захарова.
В среду Ушаков отметил, что "с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]".
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