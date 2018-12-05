Путин встретился со старым другом

«Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что во время премьерства Фийона, Путин тоже возглавлял правительство. «После этого они также поддерживали контакт и продолжали общение», — отметил Песков.