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Путин анонсировал совещание по газификации 

РИА Новости + ещё 6 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Совещание по вопросу газификации РФ пройдет в начале следующего года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в ближайшее время начнем подготовку и в начале следующего года обязательно проведем отдельное совещание по развитию газификации России", — сказал Путин в ходе телемоста с Бованенковским месторождением.
По его словам, "рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал".
"Полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток 2", строительство которого уже активно идет", — сказал Путин.
По его словам, появятся дополнительные возможности, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел.
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