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Москва готова обсуждать обмен украинских моряков, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, но будет ли ответ, неизвестно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Москва может выдать украинских моряков с учетом заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко, что Киев готов предложить якобы 300 человек для обмена.
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