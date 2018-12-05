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Захарова сравнила власти США с «хирургом-зло» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила заявления американской стороны в связи с задержанием моряков ВМС Украины с риторикой "обезумевшего доктора", передает РИА "Новости".
"Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение", — сказала Захарова.
Она также отметила, что охарактеризовала бы подобные слова как "сценарий для фильма ужасов".
Ранее Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД.
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