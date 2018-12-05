Захарова сравнила власти США с «хирургом-зло»

"Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение", — сказала Захарова.

Она также отметила, что охарактеризовала бы подобные слова как "сценарий для фильма ужасов".

Ранее Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД.