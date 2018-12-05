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Захарова выразила протест США по содержанию Бутиной 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства Иностранных дел России Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы США, в которой находится россиянка Мария Бутина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Дипломат подчеркнула, что Москва возмущена давлением, которое оказывается на арестованную.
"В очередной раз ужесточен режим ее содержания. Он предусматривает полную изоляцию в течение 22 часов в сутки, Марии не оказывается квалифицированная медицинская помощь", — заявила Захарова.
По словам Захаровой, в Госдепартамент США была направлена нота по этому поводу.
Ранее в МИД России выразили возмущение ужесточением тюремного режима Бутиной.
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