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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
RT на русском
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1 час назад
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В среду, 5 декабря, официальный представитель
МИД
Мария Захарова
проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.
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