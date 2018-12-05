Мария Захарова проводит еженедельный брифинг

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Источник назвал причину ухода Грызлова с заседания по Донбассу в Минске

Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе

Лавров проведёт переговоры с Могерини и Гремингером в Милане