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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В среду, 5 декабря, официальный представитель МИД Мария Захарова проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.
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