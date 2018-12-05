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Путин объяснил отказ от общения с Порошенко 

Рамблер + ещё 19 45 минут назад
Владимир Путин объяснил почему, игнорирует звонки украинского президента. По словам главы РФ, он не собирается принимать участие в избирательной кампании Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.
Российский президент уверен, что провокация в Керченском проливе — это часть "нехитрой комбинации", которую Порошенко специально разыгрывает перед очередными выборами украинского президента.
"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — прокомментировал Путин отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором настоятельно просил Киев.
По словам российского президента, украинская сторона специально создаёт конфликтные ситуации, чтобы после продемонстрировать, «как успешно решает возникшие проблемы, перекладывая ответственность на Россию».
Порошенко пожаловался на Путина
Конфликтная ситуация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В территориальные воды РФ без предупреждения вторглись три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Моряки не подчинились требованиям российских пограничников и вскоре были задержаны. В результате спецоперации были ранены трое военнослужащих Украины, всего арестовано 24 человека. Все они сейчас находятся в СИЗО Москвы. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.
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