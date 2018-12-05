Путин объяснил отказ от общения с Порошенко 

Владимир Путин объяснил почему, игнорирует звонки украинского президента. По словам главы РФ, он не собирается принимать участие в избирательной кампании Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.
Российский президент уверен, что провокация в Керченском проливе — это часть "нехитрой комбинации", которую Порошенко специально разыгрывает перед очередными выборами украинского президента.
"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — прокомментировал Путин отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором настоятельно просил Киев.
По словам российского президента, украинская сторона специально создаёт конфликтные ситуации, чтобы после продемонстрировать, «как успешно решает возникшие проблемы, перекладывая ответственность на Россию».
Конфликтная ситуация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В территориальные воды РФ без предупреждения вторглись три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Моряки не подчинились требованиям российских пограничников и вскоре были задержаны. В результате спецоперации были ранены трое военнослужащих Украины, всего арестовано 24 человека. Все они сейчас находятся в СИЗО Москвы. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.