Путин объяснил отказ от общения с Порошенко

Российский президент уверен, что провокация в Керченском проливе — это часть "нехитрой комбинации", которую Порошенко специально разыгрывает перед очередными выборами украинского президента.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — прокомментировал Путин отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором настоятельно просил Киев.

По словам российского президента, украинская сторона специально создаёт конфликтные ситуации, чтобы после продемонстрировать, «как успешно решает возникшие проблемы, перекладывая ответственность на Россию».