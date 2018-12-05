Володин сообщил об отсутствии прогулов в Госдуме в 2018 году

Он сообщил, что дисциплины и ответственности стало больше, но говорить, что причиной стало возможное наказание, по его мнению, неправильно.

Володин напомнил, что многие депутаты люди самодостаточные, и вычетов из зарплаты не боятся.

«Есть депутаты, у которых доход составляет миллиард рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором», — отметил спикер.

Российский политик предположил, что улучшение дисциплины связано с желанием депутатов влиять на решения и обсуждать их. По его словам, возможность самореализации после долгой конкурентной борьбы за место в Госдуме стала основным мотивирующим фактом.

Вячеслав Володин отметил растущий профессионализм и ответственность депутатов, связав их рост с голосовавшими за них гражданами.

«Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть — это заслуга наших граждан. Избиратели стали меньше верить популистам, меньше стали делегировать в Госдуму эпатажных персонажей. Больше стали смотреть на то, что человек сделал в своей жизни, какой у него есть опыт», — пояснил спикер.

Штрафы за прогул пленарного заседания размером 40 тысяч рублей Володин ввел осенью 2016 года. Однако анонимный источник в Госдуме сообщил, что депутаты чаще стали брать больничные и неоплачиваемые отпуска.