США выражают неготовность к диалогу на равных, отметили в Совфеде

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Всем своим геополитическим поведением США выражают неготовность к диалогу на равных. Однако, напомню, что наша страна — уже не та, с которой Штаты заключали ДРСМД. Сегодняшняя сильная, окрепшая Россия — иной вариант диалога, кроме равноправного, и иной вариант уступок, кроме взаимных, не приемлет", — сказал Бондарев.

По его словам, Россия предпочитает договорной характер разрешения потенциальных военных конфликтов и "всячески ратует" за разрядку международной напряжённости, но не ценой своих национальных интересов.