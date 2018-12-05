В Совфеде призвали к переговорам с США для адаптации ДРСМД

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает необходимым России США провести переговоры по договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы он был адаптирован и распространён только на Европу при базировании ракет за ее пределами. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению ДРСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора. "Сегодняшнее недопонимание по вопросу ДРСМД можно было бы урегулировать с помощью полноценных переговоров России и США. Их результатом могла бы стать адаптация договора. Например, можно было бы ограничить зону его действия европейским театром при разрешении размещения ракет средней и меньшей дальности в других регионах, где для этого есть объективная целесообразность", — сказал Бондарев РИА Новости. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.