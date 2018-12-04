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В Совфеде заявили о готовности зеркально ответить на выход США из ДРСМД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия ответит зеркально на выход США из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если он последует, и разместит ракеты на европейской части своей территории, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США ожидают, что РФ вернется к выполнению договора по РСМД в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению.
"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — сказал Джабаров.
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