В Совфеде заявили о готовности зеркально ответить на выход США из ДРСМД

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США ожидают, что РФ вернется к выполнению договора по РСМД в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению.