В Кремле высказались о выходе США из ДРСМД 

Москва будет приветствовать, если действия США не будут расходиться со словами президента Дональда Трампа о необходимости переговоров по прекращению гонки вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Песков напомнил, что российский президент Владимир Путин предупреждал Трампа об опасности выхода из ДРСМД. Путин говорил, что такое решение США может спровоцировать гонку вооружений.
Представитель Кремля отметил, что пока США не уведомляли Россию о выходе из договора, а лишь анонсировали это решение. Если Вашингтон все же решится выйти из ДРСМД, в Кремле это сочтут «большим упущением».
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что главной целью несостоявшихся переговоров Путина и Трампа в Аргентине было наметить пути диалога по теме возможного выхода США из ДРСМД.