В Кремле высказались о выходе США из ДРСМД

Песков напомнил, что российский президент Владимир Путин предупреждал Трампа об опасности выхода из ДРСМД. Путин говорил, что такое решение США может спровоцировать гонку вооружений.

Представитель Кремля отметил, что пока США не уведомляли Россию о выходе из договора, а лишь анонсировали это решение. Если Вашингтон все же решится выйти из ДРСМД, в Кремле это сочтут «большим упущением».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что главной целью несостоявшихся переговоров Путина и Трампа в Аргентине было наметить пути диалога по теме возможного выхода США из ДРСМД.