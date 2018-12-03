Путин утвердил новый состав СПЧ 

Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Соответствующий документ опубликован на сайте СПЧ.
Председателем Совета остается Михаил Федотов.
Также в его состав вошли председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев, кинорежиссёр Александр Сокуров.
В общей сложности в составе СПЧ более полусотни человек.
Ранее, как сообщал News.ru, комиссия по гражданским правам США отказалась от сотрудничества с российским СПЧ. Представители американской стороны объяснили это тем, что комиссия не уполномочена работать с правительствами иностранных агентств.