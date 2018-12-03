Путин утвердил новый состав СПЧ

Соответствующий документ опубликован на сайте СПЧ.

В общей сложности в составе СПЧ более полусотни человек.

Ранее, как сообщал News.ru, комиссия по гражданским правам США отказалась от сотрудничества с российским СПЧ. Представители американской стороны объяснили это тем, что комиссия не уполномочена работать с правительствами иностранных агентств.