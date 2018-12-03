В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина

Песков прокомментировал неформальное приветствие Путина и бен Салмана

В Кремле связывают его с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом

На вопрос, давал ли российский лидер «пять» еще кому-то из мировых лидеров, Песков ответил: «На моей памяти да». «Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил, что беседа Путина и бен Салмана была «весьма продуктивной и содержательной». «Помимо вопроса двухсторонних отношений затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+. Поэтому исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двухсторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», — рассказал пресс-секретарь.

Путин и бен Салман провели полноформатную встречу 1 декабря, по итогам которой договорились продлить сделку ОПЕК+. При этом российский президент отметил, что пока окончательных договоренностей по конкретным объемам добычи нефти нет. Также по результатам встречи Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в 2019 году, уточнял Песков.

После встречи президента России и наследного принца Саудовской Аравии цена нефти марки Brent выросла на 5% по сравнению с закрытием торгов 30 ноября, составив $62,48 за барр.