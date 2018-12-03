В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал неформальное приветствие Путина и бен Салмана 

BFM.RU 31 минуту назад
В Кремле связывают его с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом
Президент РФ Владимир Путин тепло неформально поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на саммите G20 в Буэнос-Айресе «исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК. На полях саммита «Большой двадцатки» Путин и бен Салман неформально поприветствовали друг друга, ударив с размаху по рукам.
На вопрос, давал ли российский лидер «пять» еще кому-то из мировых лидеров, Песков ответил: «На моей памяти да». «Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.
Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем
Песков отметил, что беседа Путина и бен Салмана была «весьма продуктивной и содержательной». «Помимо вопроса двухсторонних отношений затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+. Поэтому исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двухсторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», — рассказал пресс-секретарь.
Путин и бен Салман провели полноформатную встречу 1 декабря, по итогам которой договорились продлить сделку ОПЕК+. При этом российский президент отметил, что пока окончательных договоренностей по конкретным объемам добычи нефти нет. Также по результатам встречи Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в 2019 году, уточнял Песков.
После встречи президента России и наследного принца Саудовской Аравии цена нефти марки Brent выросла на 5% по сравнению с закрытием торгов 30 ноября, составив $62,48 за барр.
BFM.RU: последние новости
Путин и Трамп не приветствовали друг друга на фотографировании лидеров G20 Президент Аргентины: «Нас очень вдохновляют совместные инициативы российских и аргентинских компаний» США планируют ввести вторую часть санкций по делу Скрипалей. Стоит ли ждать неожиданностей?
Комментарии4
Дмитрий Песков , Владимир Путин , Политика , Видео , Буэнос-Айрес , Москва , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение150
Порошенко отправляет войска к границе с РФ322
США готовят «вторжение» в Крым76
Россия предъявила обвинение украинским морякам270
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев94
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
00:53
США готовят «вторжение» в Крым
США Армия
01:30
В Минске задержаны россияне
Происшествия В мире
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
00:35
Дальневосточная ярмарка открылась на Тверской площади
Новости Москвы
01:00
Дочь Осина ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:00
Московский таксист предложил скидки за чтение
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение