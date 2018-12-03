Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимавший эту должность с 2015 года, написал заявление об отставке, которое было принято, сообщил врио главы региона Радий Хабиров.

«Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики», — сказал врио руководителя республики.

Он поблагодарил Марданова за работу, передает ТАСС

В октябре Хабиров принял отставки всех вице-премьеров республики, назначив на их места новых чиновников. Марданов также подавал заявление, однако Хабиров тогда предложил ему продолжить работу.

Как сообщал в конце ноября «Коммерсант», новым местом работы Марданова может стать Уральское главное управление Центробанка России.