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Премьер-министр Башкирии ушел в отставку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимавший эту должность с 2015 года, написал заявление об отставке, которое было принято, сообщил врио главы региона Радий Хабиров.
«Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики», — сказал врио руководителя республики.
Он поблагодарил Марданова за работу, передает ТАСС
В октябре Хабиров принял отставки всех вице-премьеров республики, назначив на их места новых чиновников. Марданов также подавал заявление, однако Хабиров тогда предложил ему продолжить работу.
Как сообщал в конце ноября «Коммерсант», новым местом работы Марданова может стать Уральское главное управление Центробанка России.
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