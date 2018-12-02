Кому война, а кому мать родная: Путин оценил политику киевских властей

Власти Украины продолжают политику, нацеленную на ограбление собственного народа, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине

"В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело, <…> олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная", — сказал он.

По словам Путина, это одна из причин, почему действующая власть на Украине не заинтересована в мирном урегулировании.

"Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения", — пояснил президент.

"Разделили страну"

Путин отметил, что и при более масштабных событиях на Украине не вводили военное положение, но теперь, в преддверии выборов, киевские власти пошли на это — для того чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.

"Но, что еще хуже, ведь ввели это военное положение в десяти областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения", — добавил Путин.

По мнению российского лидера, это означает, что руководство Украины "своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень".

Инцидент в Керченском проливе

Глава российского государства также ответил на вопрос, удалось ли ему убедить других лидеров G20 в том, что инцидент в Черном море, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля за нарушение госграницы, был провокацией со стороны Украины.

"Реакция была спокойная. Я не знаю, удалось их в этом убедить или не удалось, это у них надо спросить", — ответил Путин.

Он добавил, что изложил не только российскую позицию по этому вопросу, но и хронологию развития ситуации.

"Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну, что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и все. Ну, что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего", — добавил президент.

Он подчеркнул, что российские пограничники действовали строго по уставу, как сделали бы их коллеги в любой другой стране в случае наглого нарушения границы.