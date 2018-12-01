Песков сомневается в ближайшее встрече Путина и Трампа

«Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам», — сообщил Песков агентству Sputnik, отвечая на вопрос по условиям встречи, которые выдвигает Белый дом.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным , но для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе освободить моряков, писал News.ru.

Так же Песков, комментируя эти заявления, сказал, что полноценное общение Путина и Трампа в ближайшее время вряд ли может состояться.

При этом, по словам Пескова, после отказа Трампа от встречи с Путиным состоялся контакт на уровне администраций президентов.

Ранее News.ru писал, что президент Турции «на полях» G20 предложил Путину созвать дополнительный саммит по Идлибу.