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Песков сомневается в ближайшее встрече Путина и Трампа 

News.ru 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и США нужна и Москве, и Вашингтону.
«Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам», — сообщил Песков агентству Sputnik, отвечая на вопрос по условиям встречи, которые выдвигает Белый дом.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе освободить моряков, писал News.ru.
Так же Песков, комментируя эти заявления, сказал, что полноценное общение Путина и Трампа в ближайшее время вряд ли может состояться.
При этом, по словам Пескова, после отказа Трампа от встречи с Путиным состоялся контакт на уровне администраций президентов.
Ранее News.ru писал, что президент Турции «на полях» G20 предложил Путину созвать дополнительный саммит по Идлибу.
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИА Sputnik , Политика , Москва , США
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