Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония назвала условия мирного договора с РФ 

News.ru + ещё 54 1 час назад
Фото: МИД России/flickr.com
Япония назвала условия, при которых она готова заключить с Россией мирный договор. Токио настаивает, чтобы в договоре была чётко прописана позиция Японии.
Вести переговорный процесс по мирному договору будут глава российского МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно.
«Японо-российские переговоры — это переговоры двух стран с разными позициями. Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить договор, преодолев различные трудности», — цитирует японского министра телеканал NHK.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин сообщил о достигнутой договорённости с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме по решению проблем мирного договора.
Данное предложение будет оговариваться и дополняться.
News.ru: последние новости
Путин провёл частную встречу с экс-премьером Франции Грызлов ушёл с заседания в Минске из-за украинского коллеги Путин обосновал игнорирование звонков Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США попытались «бросить вызов» России895
Путин встретился со старым другом32
США готовят поход в Чёрное море571
В Москве подорожают коммуналка6
В американской тюрьме умер россиянин16
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес Общество
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение