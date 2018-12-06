Япония назвала условия мирного договора с РФ

Япония назвала условия, при которых она готова заключить с Россией мирный договор. Токио настаивает, чтобы в договоре была чётко прописана позиция Японии.

«Японо-российские переговоры — это переговоры двух стран с разными позициями. Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить договор, преодолев различные трудности», — цитирует японского министра телеканал NHK.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин сообщил о достигнутой договорённости с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме по решению проблем мирного договора.

Данное предложение будет оговариваться и дополняться.