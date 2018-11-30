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Россия пожаловалась на украинское агентство УНИАН в ОБСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ пожаловался в ОБСЕ на публикацию украинского агентства УНИАН, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее УНИАН выпустил материал "У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ", где вольно интерпретировались заявления самой Захаровой на брифинге.
Захарова назвала эту публикацию фейком.
"Этот материал мы отправим в ОБСЕ. То, что они позволили сегодня — это переходит все границы. Мы уже отправили этот материал в Вену", — заявила Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия-1".
"Будем каждый раз выводить их на чистую воду", — добавила она.
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Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , УНИАН , Политика
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