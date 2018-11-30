Россия пожаловалась на украинское агентство УНИАН в ОБСЕ

Ранее УНИАН выпустил материал "У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ", где вольно интерпретировались заявления самой Захаровой на брифинге.

Захарова назвала эту публикацию фейком.

"Этот материал мы отправим в ОБСЕ. То, что они позволили сегодня — это переходит все границы. Мы уже отправили этот материал в Вену", — заявила Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия-1".

"Будем каждый раз выводить их на чистую воду", — добавила она.