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Путин и Трамп не поздоровались на фотографировании лидеров G20 

Ведомости + ещё 13 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались на церемонии фотографирования лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе, передает «Интерфакс».
Трансляцию церемонии вело агентство Ruptly. Путин прибыл на церемонию и поднялся на подиум для фотографирования раньше Трампа. Лидеры, проходившие мимо Путина, здоровались с ним. В момент, когда Трамп проходил мимо Путина, режиссер трансляции сменил план. Как утверждает «Интерфакс», чей корреспондент присутствует в Буэнос-Айресе, Трамп прошел мимо Путина.
Решен вопрос с еще одной встречей Трампа и Путина
После фотографирования руководители государств направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него — президент США.
Изначально на саммите G20 планировались полноформатные переговоры Путина и Трампа. Однако в четверг вечером американский президент объявил об отмене встречи в связи с российско-украинским конфликтом в Черном море.
В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники арестовали три украинских военных корабля, следовавших через Керченский пролив в Азовское море. По версии ФСБ, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждают, что предупреждали Россию о планах кораблей пройти под Крымским мостом. Страны G7 осудили действия России и назвали их ничем не обоснованными.
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Дональд Трамп , Владимир Путин , Интерфакс , Политика , Видео , В мире , США
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