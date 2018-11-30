Путин и Трамп не поздоровались на фотографировании лидеров G20

Трансляцию церемонии вело агентство Ruptly. Путин прибыл на церемонию и поднялся на подиум для фотографирования раньше Трампа. Лидеры, проходившие мимо Путина, здоровались с ним. В момент, когда Трамп проходил мимо Путина, режиссер трансляции сменил план. Как утверждает «Интерфакс», чей корреспондент присутствует в Буэнос-Айресе, Трамп прошел мимо Путина.

После фотографирования руководители государств направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него — президент США.

Изначально на саммите G20 планировались полноформатные переговоры Путина и Трампа. Однако в четверг вечером американский президент объявил об отмене встречи в связи с российско-украинским конфликтом в Черном море.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники арестовали три украинских военных корабля, следовавших через Керченский пролив в Азовское море. По версии ФСБ, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждают, что предупреждали Россию о планах кораблей пройти под Крымским мостом. Страны G7 осудили действия России и назвали их ничем не обоснованными.