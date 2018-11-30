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Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

В Совфеде поставили диагноз запретившему въезд россиянам Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что это не Украина запретила въезд в страну российским мужчинам с 16 до 60 лет, а лично Петр Порошенко.
«Это решение не Украины, а президента Порошенко и его людей, я их не связываю с Украиной, эти люди, на мой взгляд, главные враги сегодняшней Украины. Это решение продиктовано исключительно интересами предвыборной кампании господина Порошенко — как он ее понимает. Ему кажется, что такого рода меры смогут поддержать миф о некоей несуществующей войне с Россией, и якобы помогут мобилизовать его электорат. Не знаю, сам он в это верит или нет, но, видимо, кто-то ему это подсказал», — отметил сентатор.
По словам Климова, никаких других причин для введения запрета не существует:
«Это понимают и на Украине, и на Западе, и у нас тоже. Отвечать на эти вещи, особенно в «зеркальном» виде, я считаю, неосмотрительно, потому что сразу же нанесем зримый ущерб не только жителям Украины, но и гражданам, которые у нас работают, имеют в России родственников. Мы не можем лишить людей возможности навещать могилы предков. Делать это, чтобы подыграть псевдовоенной истерии господина Порошенко, я считаю неправильным», — подытожил собеседник.
Напомним, МИД прокомментировал запрет въезда российским мужчинам на Украину.
Ранее в пятницу госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.
В минувшее воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.
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Петр Порошенко , Андрей Климов , МИД , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Политика
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