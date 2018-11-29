В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии

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В Кремле сказали, чего ждут от Тбилиси после избрания нового президента Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москва приняла к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии и ждет от Тбилиси оценки перспектив отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией», — приводит его слова РИА «Новости».
«Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», — добавил Песков.
Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Инаугурация избранного президента назначена на 16 декабря.
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Дмитрий Песков , Григол Вашадзе , РИА Новости , Политика , Видео , В мире , Кавказ , Грузия , Москва , Тбилиси
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