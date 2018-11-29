Глава Смоленской области Алексей Островский заявил, что мэр Смоленска Владимир Соваренко должен уйти в отставку из-за «безобразной и отвратительной работы». Об этом сообщает ТАСС.
Островский подчеркнул, что не раз критиковал работу Соваренко и администрации Смоленска.
По словам губернатора, на приеме граждан 29 ноября он в очередной раз убедился в «наплевательском отношении» властей Смоленска к жителям города.
«Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», — заявил Островский по итогам приема.
Островский назвал «безобразием» отказ мэра лично общаться с горожанами.
«О чем говорит Смоленск» отмечает, что даже на странице в одной из соцсетей мэр отключил возможность комментировать его посты.