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Губернатор посоветовал мэру Смоленска уволиться 

Рамблер + ещё 8 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Смоленской области Алексей Островский заявил, что мэр Смоленска Владимир Соваренко должен уйти в отставку из-за «безобразной и отвратительной работы». Об этом сообщает ТАСС.
Островский подчеркнул, что не раз критиковал работу Соваренко и администрации Смоленска.
По словам губернатора, на приеме граждан 29 ноября он в очередной раз убедился в «наплевательском отношении» властей Смоленска к жителям города.
«Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», — заявил Островский по итогам приема.
Островский назвал «безобразием» отказ мэра лично общаться с горожанами.
«О чем говорит Смоленск» отмечает, что даже на странице в одной из соцсетей мэр отключил возможность комментировать его посты.
Алексей Островский , Политика , Смоленская Область
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