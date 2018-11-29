Губернатор посоветовал мэру Смоленска уволиться

Глава Смоленской области Алексей Островский заявил, что мэр Смоленска Владимир Соваренко должен уйти в отставку из-за «безобразной и отвратительной работы». Об этом сообщает ТАСС.

Островский подчеркнул, что не раз критиковал работу Соваренко и администрации Смоленска.

По словам губернатора, на приеме граждан 29 ноября он в очередной раз убедился в «наплевательском отношении» властей Смоленска к жителям города.

«Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», — заявил Островский по итогам приема.

Островский назвал «безобразием» отказ мэра лично общаться с горожанами.