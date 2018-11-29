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ВЭБ работает с Японией над развитием Владивостока 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
ВЭБ работает над совместным с японской стороной проектом развития Владивостока, сообщил журналистам глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
"Знаем, как помочь Владивостоку развиваться как городу, делаем этот проект с японцами в рамках диалога премьер-министр Абэ — президент Путин. По большому счету вся повестка развития Приморья и Владивостока приоритетна для страны, правительства, это политическая установка президента. А мы вас не подведем и будем работать во благо процветания края и людей", — сказал Шувалов.
В четверг он с властями Приморья подписал соглашение о развитии в улучшении качества городской инфраструктуры.
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Игорь Шувалов , ВЭБ , Политика , Видео , Владивосток , Япония
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