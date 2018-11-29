ВЭБ работает с Японией над развитием Владивостока

"Знаем, как помочь Владивостоку развиваться как городу, делаем этот проект с японцами в рамках диалога премьер-министр Абэ — президент Путин. По большому счету вся повестка развития Приморья и Владивостока приоритетна для страны, правительства, это политическая установка президента. А мы вас не подведем и будем работать во благо процветания края и людей", — сказал Шувалов.

В четверг он с властями Приморья подписал соглашение о развитии в улучшении качества городской инфраструктуры.