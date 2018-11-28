Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия британского гражданства у журналиста Сергея Брилева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются», — сказал Песков.
По его словам, оснований для критики и обвинений в адрес Сергея Брилева нет.
Ранее глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал, что ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев и его жена Ирина являются подданными Великобритании и что на Ирину записана квартира 41 Heathfield Court в Лондоне, которая была куплена 22 февраля 2016 года за £700 тысяч.
Брилев подтвердил наличие второго гражданства и заявил, что никогда этого не скрывал.