Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400 

Москва и Анкара смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах, заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
Путин сообщил, что в среду разговаривал с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, передает ТАСС.
«Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно— технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Ну, так, мы придумали другой вариант, и сделка все равно произошла», — рассказал он.
Ранее в среду Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».
Накануне газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия будет уходить от доллара.