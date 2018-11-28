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Путин рассказал, что будет после его ухода
Путин рассказал, что будет после его ухода

Путин прокомментировал инцидент в Черном море 

Рамблер 48 минут назад
Инцидент в Керченском проливе — предвыборная провокация, возможно даже президента Украины Петра Порошенко. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его российский коллега Владимир Путин.
По словам президента России, о том, что нарушение границы РФ тремя кораблями Военно-морских сил Украины является провокацией, свидетельствуют «все признаки».
Порошенко понадеялся на США
Путин убежден, что провокация была предпринята Петром Порошенко ради введения в стране военного положения накануне президентских выборов.
Инцидент в Керченском проливе имел место в воскресенье — украинские военные корабли были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ. Уже на следующий день на территории 10 областей Украины было введено 30-дневное военное положение.
Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , Политика , Видео
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