Путин прокомментировал инцидент в Черном море 

Инцидент в Керченском проливе — предвыборная провокация, возможно даже президента Украины Петра Порошенко. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его российский коллега Владимир Путин.
По словам президента России, о том, что нарушение границы РФ тремя кораблями Военно-морских сил Украины является провокацией, свидетельствуют «все признаки».
Путин убежден, что провокация была предпринята Петром Порошенко ради введения в стране военного положения накануне президентских выборов.
Инцидент в Керченском проливе имел место в воскресенье — украинские военные корабли были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ. Уже на следующий день на территории 10 областей Украины было введено 30-дневное военное положение.