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Захарова иронично прокомментировала вызов посла России в МИД Эстонии 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию вокруг вызова посла России Александра Петрова в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала она.
Захарова также предположила, в каких ещё случаях эстонское внешнеполитическое ведомство могло бы вызвать иностранных дипломатов.
В качестве одного из вариантов официальный представитель МИД России предложила МИД Эстонии вызвать «посла Франции в связи с погромами в Париже».
Ранее сообщалось, что МИД Эстонии вызвал Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе и призвал освободить задержанных украинских моряков и суда.
25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны вместе с экипажем после незаконного пересечения российской границы в районе пролива.
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Мария Захарова , Александр Петров , МИД , Политика , Эстония
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