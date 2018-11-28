Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию вокруг вызова посла России Александра Петрова в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала она.
Захарова также предположила, в каких ещё случаях эстонское внешнеполитическое ведомство могло бы вызвать иностранных дипломатов.
В качестве одного из вариантов официальный представитель МИД России предложила МИД Эстонии вызвать «посла Франции в связи с погромами в Париже».
Ранее сообщалось, что МИД Эстонии вызвал Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе и призвал освободить задержанных украинских моряков и суда.
25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны вместе с экипажем после незаконного пересечения российской границы в районе пролива.