Захарова иронично прокомментировала вызов посла России в МИД Эстонии

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала она.

Захарова также предположила, в каких ещё случаях эстонское внешнеполитическое ведомство могло бы вызвать иностранных дипломатов.

В качестве одного из вариантов официальный представитель МИД России предложила МИД Эстонии вызвать «посла Франции в связи с погромами в Париже».

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии вызвал Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе и призвал освободить задержанных украинских моряков и суда.

25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны вместе с экипажем после незаконного пересечения российской границы в районе пролива.