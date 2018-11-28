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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии, главы государств условились активизировать усилия по стабилизации ситуации в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Условлено активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками. Отмечена важность работы стран — гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учётом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября.
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Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Политика , Сирия , Турция
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