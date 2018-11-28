Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

"Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Условлено активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками. Отмечена важность работы стран — гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учётом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября.